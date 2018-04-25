МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты на лосей

Останки двух туш животных были обнаружены в Карелии

В полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от деревни Важинская пристань в Пряжинском районе в лесу обнаружены останки двух туш лосей. Напомним, ранее наш портал писал, что браконьеры убили беременную лосиху на предродовом этапе и годовалого лосенка в районе Святозера. В настоящее время охота на лосей закрыта.

Ущерб от рук браконьеров составил 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-центре МВД. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновных.