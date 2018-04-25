В Ставрополе полицейскими раскрыто мошенничество с использованием услуги мобильный банк

В дежурную часть отдела полиции Ставрополя обратился местный житель, который сообщил, что с его банковского счета пропало более 160 тысяч рублей.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что накануне заявитель проходил лечение в одном из медицинских учреждений краевого центра. Находясь в одной палате с ранее незнакомым молодым человеком, потерпевший несколько раз передавал ему свой мобильный телефон для выхода в Интернет. Используя услугу мобильный банк, злоумышленник перевел денежные средства заявителя на другой счет. По выходу из больницы молодой человек обналичил деньги и потратил их на собственные нужды.

Сотрудники уголовного установили местонахождение гражданина. 21-летнего жителя Грачевского района доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.