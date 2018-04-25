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В Ставрополе полицейскими раскрыто мошенничество с использованием услуги мобильный банк
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В Ставрополе полицейскими раскрыто мошенничество с использованием услуги мобильный банк 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
В дежурную часть отдела полиции Ставрополя обратился местный житель, который сообщил, что с его банковского счета пропало более 160 тысяч рублей.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что накануне заявитель проходил лечение в одном из медицинских учреждений краевого центра. Находясь в одной палате с ранее незнакомым молодым человеком, потерпевший несколько раз передавал ему свой мобильный телефон для выхода в Интернет. Используя услугу мобильный банк, злоумышленник перевел денежные средства заявителя на другой счет. По выходу из больницы молодой человек обналичил деньги и потратил их на собственные нужды.
Сотрудники уголовного установили местонахождение гражданина. 21-летнего жителя Грачевского района доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.
По данному факту следственным отделом ОП №3 УМВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.
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