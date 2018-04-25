Житель Щекина до смерти забил собутыльника доской

Ростовской области 39-летний мужчина убил своего приятеля в результате пьяной ссоры. Известно, что инцидент произошел 3 мая 2017 года на улице Красноармейская в поселке Щекин, передает «НьюИнформ».

Установлено, что двое приятелей устроили застолье в доме одного из них в период между 10:00 и 15:23. В результате ссоры ранее судимый местный житель избил собутыльника кулаками, после чего начал бить его доской.