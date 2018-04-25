Житель Щекина до смерти забил собутыльника доской 

В Ростовской области 39-летний мужчина убил своего приятеля в результате пьяной ссоры. Известно, что инцидент произошел 3 мая 2017 года на улице Красноармейская в поселке Щекин, передает «НьюИнформ».
Установлено, что двое приятелей устроили застолье в доме одного из них в период между 10:00 и 15:23. В результате ссоры ранее судимый местный житель избил собутыльника кулаками, после чего начал бить его доской.
Согласно данным следователей, виновник убийства как минимум четыре раза ударил оппонента по голове. Известно, что 4 мая пострадавший скончался в стенах медицинского учреждения. Суд признал 39-летнего жителя поселка виновным в убийстве приятеля и назначил ему наказание в виде тюремного срока на 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.