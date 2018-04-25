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Полиция задержала жительницу Войковского за нарушение миграционного законодательства
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Полиция задержала жительницу Войковского за нарушение миграционного законодательства 

Управа района Войковский 20 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В отношении жительницы Войковского возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщина в своей квартире на Ленинградском шоссе фиктивно зарегистрировала 11 приезжих.
Как сообщили в УВД по САО, регистрацию подозреваемая произвела за денежное вознаграждение, заранее зная, что иностранцы в квартире проживать не будут.
Сейчас москвичка находится под подпиской о невыезде. (ео)
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