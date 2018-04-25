В Кемерове полицейские изъяли из незаконного оборота особо крупную партию синтетического наркотика

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области в Заводском районе города Кемерово задержали двух молодых людей в ворасте 18 лет и 21 года. Полицейские установили, что подозреваемые организовали на съемной квартире мини-цех по приготовлению и фасовке наркотических средств. В ходе обыска в жилище оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков. Данные экспертизы позволили установить, что внутри находилась «соль» массой около 300 граммов. Партия запрещенного веществапредназначалась для сбыта через так называемые закладки.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанные состояли в специализированной закрытой группе одного из интернет-мессенджеров, где получали инструкции по получению, фасовке и сбыту наркотиков. Сейчас оперативники изучают деятельность данного ресурса.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пожизненное лишение свободы.