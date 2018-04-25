Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли оперативники Зернограда в Ростовской области

Владелец нескольких терминалов оплаты проводил инкассацию и заметил, что по чекам выходит одна сумма, а на деле значительно меньше. Разница составила почти 300 тысяч рублей. Об этом он сообщил в полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Зерноградскому району осмотрели места происшествий и выяснили, что на терминалах следов взлома нет. При дальнейшем расследовании преступления полицейские установили предполагаемого злоумышленника и задержали его. Не так давно мужчина работал у потерпевшего, обслуживая эти самые терминалы. Он сделал дубликаты ключей и на протяжении нескольких дней забирал из устройств деньги. У прохожих злоумышленник подозрения не вызвал. Все похищенное он проиграл в игровых автоматах.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».