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Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли оперативники Зернограда в Ростовской области
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Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли оперативники Зернограда в Ростовской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
Владелец нескольких терминалов оплаты проводил инкассацию и заметил, что по чекам выходит одна сумма, а на деле значительно меньше. Разница составила почти 300 тысяч рублей. Об этом он сообщил в полицию.
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Зерноградскому району осмотрели места происшествий и выяснили, что на терминалах следов взлома нет. При дальнейшем расследовании преступления полицейские установили предполагаемого злоумышленника и задержали его. Не так давно мужчина работал у потерпевшего, обслуживая эти самые терминалы. Он сделал дубликаты ключей и на протяжении нескольких дней забирал из устройств деньги. У прохожих злоумышленник подозрения не вызвал. Все похищенное он проиграл в игровых автоматах.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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