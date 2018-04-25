В Дмитровском районе задержан подозреваемый в стрельбе из травматического оружия

У бара на Дмитровском шоссе задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из травматического пистолета по посетителям. Как сообщил источник в УВД по САО, 44-летний житель столицы может понести наказание по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

— В отдел полиции поступила информация о стрельбе в одном из заведений на Дмитровском шоссе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе проверки выяснили, что посетитель бара нецензурно выражался в адрес окружающих. Двое жителей столицы сделали ему замечание. Между ними и подозреваемым возник конфликт, который перерос в драку. В результате злоумышленник несколько раз выстрелил в своих оппонентов из травматического пистолета, — уточнил источник.

Поясняется, что у мужчины было разрешение на ношение оружия.

В настоящий момент пострадавшим оказана медицинская помощь. Подозреваемый отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. (мю)