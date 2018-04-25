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СК возбудил дело после гибели москвича на охоте под Ярославлем
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СК возбудил дело после гибели москвича на охоте под Ярославлем 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Уголовное дело об причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели мужчины на охоте в Ярославской области, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета России.
«По данным следствия, 34-летний житель Ярославской области выстрелил из охотничьего ружья по взлетающей стае гусей, но попал в друга, приехавшего на охоту из Москвы. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — сказали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, выясняются все обстоятельства случившегося.
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