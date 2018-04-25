На бизнесе в соцсети разбогател не продавец, а покупатель

Республике Коми покупатель взыскал через суд почти троекратную стоимость мобильных телефонов, выбранных по фото в социальной сети, которые не были ему доставлены после оплаты.

Житель Сыктывкара нашел в одной из соцсетей объявление о продаже сотовых телефонов. Изучив товар по размещенным фотографиям, он связался с продавцом-москвичем и сообщил о желании приобрести два мобильника. В качестве оплаты покупатель по просьбе продавца перечислил 71 980 руб. на банковскую карту, открытую на имя третьего физического лица. Однако телефонов в оговоренный срок покупатель так и не получил.

Клиент обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, однако в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия состава преступления — полиция указала, что в данной ситуации усматриваются гражданско-правовые отношения. Тогда житель Сыктывкара подал иск в суд о взыскании с продавца предварительной оплаты товара и неустойки.

Суд, рассмотрев дело, указал, что в сферу регулирования закона о защите прав потребителя входят отношения, где одной из сторон выступает организация либо индивидуальный предприниматель. При этом, согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 №17, гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований закона, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей. К тому же суд располагал письменными объяснениями продавца, представленными следователем СО ОМД России по району Дорогомилово Москвы , из которых следует, что данное лицо осуществляет деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от продажи товаров, в том числе сотовых телефонов. При этом то, что денежные средства по просьбе продавца были перечислены на счет третьего лица, не освобождает продавца от ответственности и от обязанности осуществить возврат уплаченной суммы.

В результате Сыктывкарский городской суд постановил взыскать с продавца телефонов ранее уплаченные ему 71 980 руб., неустойку в 59 383,50 руб. и штраф в 65 681,75 руб. Всего ответчик должен выплатить покупателю 197 045, 25 руб. Решение вступило в законную силу.