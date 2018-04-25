На бизнесе в соцсети разбогател не продавец, а покупатель 

В Республике Коми покупатель взыскал через суд почти троекратную стоимость мобильных телефонов, выбранных по фото в социальной сети, которые не были ему доставлены после оплаты.
Житель Сыктывкара нашел в одной из соцсетей объявление о продаже сотовых телефонов. Изучив товар по размещенным фотографиям, он связался с продавцом-москвичем и сообщил о желании приобрести два мобильника. В качестве оплаты покупатель по просьбе продавца перечислил 71 980 руб. на банковскую карту, открытую на имя третьего физического лица. Однако телефонов в оговоренный срок покупатель так и не получил.
Клиент обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, однако в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия состава преступления — полиция указала, что в данной ситуации усматриваются гражданско-правовые отношения. Тогда житель Сыктывкара подал иск в суд о взыскании с продавца предварительной оплаты товара и неустойки.
Суд, рассмотрев дело, указал, что в сферу регулирования закона о защите прав потребителя входят отношения, где одной из сторон выступает организация либо индивидуальный предприниматель. При этом, согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 №17, гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований закона, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей. К тому же суд располагал письменными объяснениями продавца, представленными следователем СО ОМД России по району Дорогомилово Москвы, из которых следует, что данное лицо осуществляет деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от продажи товаров, в том числе сотовых телефонов. При этом то, что денежные средства по просьбе продавца были перечислены на счет третьего лица, не освобождает продавца от ответственности и от обязанности осуществить возврат уплаченной суммы.
В результате Сыктывкарский городской суд постановил взыскать с продавца телефонов ранее уплаченные ему 71 980 руб., неустойку в 59 383,50 руб. и штраф в 65 681,75 руб. Всего ответчик должен выплатить покупателю 197 045, 25 руб. Решение вступило в законную силу.