Банду «закладчиков» задержали в Нижнем Новгороде

Злоумышленники — уроженцы города Дзержинска .. Зелье они распространяли в столице Приволжья.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, сначала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода задержали двух девушек, 19 и 20 лет. У них обнаружили 47 свёртков с наркотиками.

Задержанные успели сделать три закладки. Через некоторое время в Канавинском районе взяли сообщника задержанных девушек. 24-летний парень также делал закладки. Полицейские изъяли три свёртка с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело. Одну из задержанных взяли под стражу.