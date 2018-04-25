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Банду «закладчиков» задержали в Нижнем Новгороде
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Банду «закладчиков» задержали в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 57 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Злоумышленники — уроженцы города Дзержинска.. Зелье они распространяли в столице Приволжья.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, сначала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода задержали двух девушек, 19 и 20 лет. У них обнаружили 47 свёртков с наркотиками.
Задержанные успели сделать три закладки. Через некоторое время в Канавинском районе взяли сообщника задержанных девушек. 24-летний парень также делал закладки. Полицейские изъяли три свёртка с наркотиками.
Возбуждено уголовное дело. Одну из задержанных взяли под стражу.
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