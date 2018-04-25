В Орловской области полицейские обнаружили в лесу боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В пункт полиции «Знаменский» поступило сообщение от местного жителя, о том, что в лесу в районе деревни Пешково Знаменского района им обнаружены предположительно боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

На место выехали сотрудники уголовного розыска, регионального УМВД , следственно-оперативная группа пункта полиции «Знаменский».

Полицейские обследовали участок местности в лесу, где со слов мужчины им были найдены боеприпасы. Сотрудники обнаружили там устройства, предположительно противотанковые мины времен Великой Отечественной войны.

Информация о находке была передана в другие ведомства: МЧС УФСБ . Место обнаружения предметов было взято под охрану сотрудниками полиции.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в указанном периметре 31 ящичную мину ЯМ-5М времен Великой Отечественной войны общим весом порядка 150 кг. Боеприпасы ликвидированы на месте.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.