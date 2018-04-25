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В Орловской области полицейские обнаружили в лесу боеприпасы времен Великой Отечественной войны
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В Орловской области полицейские обнаружили в лесу боеприпасы времен Великой Отечественной войны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 46 минут назад
В пункт полиции «Знаменский» поступило сообщение от местного жителя, о том, что в лесу в районе деревни Пешково Знаменского района им обнаружены предположительно боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
На место выехали сотрудники уголовного розыска, регионального УМВД, следственно-оперативная группа пункта полиции «Знаменский».
Полицейские обследовали участок местности в лесу, где со слов мужчины им были найдены боеприпасы. Сотрудники обнаружили там устройства, предположительно противотанковые мины времен Великой Отечественной войны.
Информация о находке была передана в другие ведомства: МЧС, УФСБ. Место обнаружения предметов было взято под охрану сотрудниками полиции.
Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в указанном периметре 31 ящичную мину ЯМ-5М времен Великой Отечественной войны общим весом порядка 150 кг. Боеприпасы ликвидированы на месте.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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