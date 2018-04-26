В Кыштыме отправлен под суд мигрант-поджигатель, убивший ребенка

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Владимир Шишков , преступление было совершено в марте 2017 года в частном секторе Кыштыма . Выходец из Узбекистана поссорился с сожительницей, облил себя и женщину бензином и поджог. Из-за вспыхнувшего огня пострадал шестилетний сын потерпевшей. Пожарные и скорая помощь подоспели вовремя, возгорание удалось ликвидировать, всех троих с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу. Мужчина и женщина выжили, ребенка врачам спасти не удалось.

Напомним, это не последний случай, когда из-за взрослых разборок страдают дети. Как сообщал «ФедералПресс», в ночь на 23 апреля в Челябинске неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры на улице Образцова, от вспыхнувшего пожара также пострадали дети.

Добавим, материалы уголовного дела в отношении кыштымского обвиняемого переданы в суд. Сам он с момента выписки из больницы содержится под стражей.