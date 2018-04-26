Ещё
В Кыштыме отправлен под суд мигрант-поджигатель, убивший ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кыштыме отправлен под суд мигрант-поджигатель, убивший ребенка 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Владимир Шишков, преступление было совершено в марте 2017 года в частном секторе Кыштыма. Выходец из Узбекистана поссорился с сожительницей, облил себя и женщину бензином и поджог. Из-за вспыхнувшего огня пострадал шестилетний сын потерпевшей. Пожарные и скорая помощь подоспели вовремя, возгорание удалось ликвидировать, всех троих с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу. Мужчина и женщина выжили, ребенка врачам спасти не удалось.
Напомним, это не последний случай, когда из-за взрослых разборок страдают дети. Как сообщал «ФедералПресс», в ночь на 23 апреля в Челябинске неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры на улице Образцова, от вспыхнувшего пожара также пострадали дети.
Добавим, материалы уголовного дела в отношении кыштымского обвиняемого переданы в суд. Сам он с момента выписки из больницы содержится под стражей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Силовики арестовали главного экономиста банковского надзора ЦБ России Экс-руководителя Нижне-Волжского Ростехнадзора обвиняют во взятке Бывший мэр Рыбинска выиграл суд у России: он получит 2100 долларов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр73
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе255
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35786
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии30
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение