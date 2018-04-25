Арестован президент клуба Примеры

Испанские СМИ сообщили об аресте президента «Лас Пальмаса» Мигеля Анхеля Рамиреса.

По информации Football Espana, Рамиреса задержали в аэропорту Гран-Канарии по подозрению в мошенничестве в области социального обеспечения.