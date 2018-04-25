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На Ставрополье полицейские раскрыли кражу меда и ульев
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На Ставрополье полицейские раскрыли кражу меда и ульев 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть отдела полиции Благодарненского городского округа с заявлением о краже имущества из домовладения обратился местный житель.
На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Полицейские осмотрели домовладение и опросили возможных свидетелей произошедшего.
Установлено, что в течение месяца в домовладение гражданина трижды проникала молодая женщина и похищала имущество. В итоге женщина похитила мебель, отопительные приборы, а также около 60 килограммов меда и 37 ульев для пчел на общую сумму около 200 тысяч рублей. Установлено, что женщина наняла грузоперевозчиков, которые под предлогом переезда помогли ей перевезти похищенное.
Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой. 32-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел, где она пояснила, что похищенное имущество она продала, а деньги потратила на собственные нужды.
Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
В отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по Благодарненскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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