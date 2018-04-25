На Ставрополье полицейские раскрыли кражу меда и ульев

В дежурную часть отдела полиции Благодарненского городского округа с заявлением о краже имущества из домовладения обратился местный житель.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Полицейские осмотрели домовладение и опросили возможных свидетелей произошедшего.

Установлено, что в течение месяца в домовладение гражданина трижды проникала молодая женщина и похищала имущество. В итоге женщина похитила мебель, отопительные приборы, а также около 60 килограммов меда и 37 ульев для пчел на общую сумму около 200 тысяч рублей. Установлено, что женщина наняла грузоперевозчиков, которые под предлогом переезда помогли ей перевезти похищенное.

Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой. 32-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел , где она пояснила, что похищенное имущество она продала, а деньги потратила на собственные нужды.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.