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Полиция пришла с обысками в два комитета Смольного
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Полиция пришла с обысками в два комитета Смольного 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге полиция проводит обыски в двух комитетах Смольного — по труду и занятости и по природопользованию, передает Росбалт. Проверка в ведомствах ведется в среду, 25 апреля.
По предварительным данным, в комитете по природопользованию сотрудники правоохранительных органов изучают документы четырехлетней давности, связанные с полигоном «Красный Бор». Обыски не повлияли на работу комитетов.
В комитете по труду и занятости сотрудники полиции изымают документы, связанные с возможным мошенничеством контрагентов при получении субсидий на предоставление рабочих мест для инвалидов.
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