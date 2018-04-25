Полиция пришла с обысками в два комитета Смольного

Петербурге полиция проводит обыски в двух комитетах Смольного — по труду и занятости и по природопользованию, передает Росбалт . Проверка в ведомствах ведется в среду, 25 апреля.

По предварительным данным, в комитете по природопользованию сотрудники правоохранительных органов изучают документы четырехлетней давности, связанные с полигоном «Красный Бор». Обыски не повлияли на работу комитетов.

В комитете по труду и занятости сотрудники полиции изымают документы, связанные с возможным мошенничеством контрагентов при получении субсидий на предоставление рабочих мест для инвалидов.