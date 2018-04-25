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Вологжанка заколола бездомного у себя в квартире
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Вологжанка заколола бездомного у себя в квартире 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Вологде 59‐летняя женщина 20 раз вонзила нож в бездомного мужчину, которого пригласила к себе домой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.
По данным информагентства, вологжанка схватилась за нож во время попойки
из-за  непристойных предложений гостя.
Сотрудники СК решили провести психиатрическую экспертизу с женщиной, учитывая особенность ее преступления.
В начале апреля в приюте для бездомных американские полицейские застрелили мужчину, приняв его за угонщика.
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