Вологжанка заколола бездомного у себя в квартире

Вологде 59‐летняя женщина 20 раз вонзила нож в бездомного мужчину, которого пригласила к себе домой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.

По данным информагентства, вологжанка схватилась за нож во время попойки

из-за непристойных предложений гостя.

Сотрудники СК решили провести психиатрическую экспертизу с женщиной, учитывая особенность ее преступления.

В начале апреля в приюте для бездомных американские полицейские застрелили мужчину, приняв его за угонщика.