Оружие уничтожить: челябинскому певцу огласили приговор за обстрел скорой

Суд Калининского района приговорил за хулиганство к двум годам лишения свободы условно челябинца, обстрелявшего машину скорой помощи. Ещё до заседания 19-летний бывший стажёр оперного театра признал вину и возместил ущерб.

— Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Оружие, из которого была обстреляна машина, подлежит уничтожению. Коробка от пневматического пистолета и бита должны быть возвращены подсудимому после вступления приговора в силу, — сообщили в суде Калининского района.

В ночь на 23 марта молодой человек с балкона квартиры на улице Набережной несколько раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета в сторону сотрудников бригады скорой, а затем в машину, попав в аварийный люк.

Фельдшер в подробностях рассказал 74.ru, как с коллегами попал под обстрел.

Позже выяснилось, что за день до происшествия молодой человек купил пневматическое оружие и решил опробовать его на стоявшем во дворе автомобиле. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Новую машину скорой из-за огромной дыры в потолке сняли с линии. 24 марта подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний третьекурсник ЮУрГИИ и стажёр оперного театра. После инцидента его уволили. Молодой человек объяснил всё тем, что был пьян.

В прокуратуре Челябинской области отметили, что челябинец признал вину, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и возместил ущерб.