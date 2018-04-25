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В Петушинском районе охотник случайно застрелил друга
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В Петушинском районе охотник случайно застрелил друга 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Петушинском районе 34-летний мужчина случайно застрелил приятеля на охоте, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.
Трагедия произошла в понедельник, 23 апреля.
Два друга — один проживает в Москве, другой в Переславле — решили встретиться на охоте во Владимирской области. Мужчины долгое время дружили семьями. Они приехали в деревню Крутово 21 апреля. Разместившись, мужчины начали охотиться. Спустя два дня подозреваемый выстрелил в летящую стаю гусей и случайно попал в москвича. Он немедленно вызвал врачей на место происшествия. Мужчина скончался в машине скорой помощи.
Следователи установили, что ярославец нарушил технику безопасности. В отношении него возбудили уголовное дело.
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