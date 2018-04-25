Начальницу тюменской налоговой Тамару Зыкову отправили под домашний арест

Тюмени суд сегодня определил меру пресечения Тамаре Зыковой, которая возглавляет региональную налоговую службу . На прошлой неделе женщина попала в поле зрения ФСБ — ее допрашивали.

— Ей избрали меру пресечения — отправил под домашний арест, — пояснили в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

Подробности задержания 72.ru сообщили очевидцы. Они рассказали, что в офис налоговой ворвались люди в масках. Уезжая, они забрали с собой Тамару Зыкову, двух ее помощников и документы. По словам свидетелей инцидента, женщина вела себя очень спокойно.

По какой именно причине главного налоговика могли отправить под домашний арест — неизвестно. По одной из версий, она якобы получила крупную взятку — 100 миллионов рублей. По другой — ее обвиняют в мошенничестве и злоупотреблениями полномочиями. В региональном ФСБ, которое занимается следствием по данному делу, от комментариев отказались.

Согласно данным налоговой службы, за 2016 год начальница ИИФНС по Тюменской области заработала 3 миллиона 56 тысяч рублей. У нее в собственности есть квартира площадью 11 квадратов и иномарка Mercedes Benz CLA 200.

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