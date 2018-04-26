Дело о мошенничестве более чем на 1 млн рублей рассмотрит суд на Дону

Дело о мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей рассмотрит суд в Пролетарском районе Ростовской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанет экс-бухгалтер муниципального казенного учреждения «Расчетный центр отдела культуры». Ей инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, подсудимая с 2014 года составляла реестры, в которые вносила ложные сведения о необходимости перечисления средств на ее расчетный счет в качестве зарплаты, а также на приобретение товарно-материальных ценностей.

Таким образом было похищено более 1,2 млн рублей.