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Дело о мошенничестве более чем на 1 млн рублей рассмотрит суд на Дону
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Дело о мошенничестве более чем на 1 млн рублей рассмотрит суд на Дону 

АиФ Ростов 35 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Дело о мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей рассмотрит суд в Пролетарском районе Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанет экс-бухгалтер муниципального казенного учреждения «Расчетный центр отдела культуры». Ей инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, подсудимая с 2014 года составляла реестры, в которые вносила ложные сведения о необходимости перечисления средств на ее расчетный счет в качестве зарплаты, а также на приобретение товарно-материальных ценностей.
Таким образом было похищено более 1,2 млн рублей.
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