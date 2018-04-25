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Адвоката будут судить на Дону за мошенничество на 400 тысяч рублей
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Адвоката будут судить на Дону за мошенничество на 400 тысяч рублей 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает следственное управление СКР по региону, юристу инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2016 году в Каменске-Шахтинском обвиняемый убедил трех горожан в том, что сможет решить вопрос о возврате товара, изъятого у них из-за ненадлежащего оформления документов.
Якобы на эти цели адвокат потребовал 400 тысяч рублей. Получив деньги, юрист распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив обещанного.
Сообщается, что в настоящее время адвокат признал свою вину в совершенном преступлении и возместил причиненный потерпевшим ущерб.
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