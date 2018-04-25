Суд арестовал бросавшего в марте банки с зажигательной смесью у здания Совета Федерации 

Тверской суд санкционировал арест жителя столицы Сергея Прибылова, который кидал банки с зажигательной смесью рядом со зданием Совета Федерации. Об сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
«Суд избрал в отношении С. Прибылова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 июня 2018 г.», — сказала она.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 20 марта С. Прибылов бросил рядом с д. 26 на ул. Большая Дмитровка банку с зажигательной смесью на проезжую часть, после чего бросил еще одну банку, которая отрикошетила от стоящей рядом машины и загорелась рядом с бросавшим. Затем мужчину задержали. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по ст. «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Источник в правоохранительных органах добавил, что огонь попал на самого злоумышленника, он получил ожоги и без проведения следственных действий был госпитализирован в НИИ им. Н. Склифосовского. Вскоре С. Прибылов дал признательные показания. Он рассказал, что заранее подготовил банки с горючими смесями, сделав из них самодельные взрывные устройства. У него дома полиция провела обыски.