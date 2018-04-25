Суд арестовал бросавшего в марте банки с зажигательной смесью у здания Совета Федерации

«Суд избрал в отношении С. Прибылова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 июня 2018 г.», — сказала она.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 20 марта С. Прибылов бросил рядом с д. 26 на ул. Большая Дмитровка банку с зажигательной смесью на проезжую часть, после чего бросил еще одну банку, которая отрикошетила от стоящей рядом машины и загорелась рядом с бросавшим. Затем мужчину задержали. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по ст. «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств».