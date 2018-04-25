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«Я вас всех взорву»: пермяка за угрозу теракта в банке приговорили к условному сроку
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«Я вас всех взорву»: пермяка за угрозу теракта в банке приговорили к условному сроку 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Суд Индустриального района вынес приговор пермяку, который угрожал взорвать всех в банке. Это произошло в январе текущего года.
У мужчины были арестованы счета. 50-летний пермяк пришел в офис банка на Мира, держа в руках коробку с проводами, и кричал, что у него бомба. Потом мужчина начал обратный отсчет «Десять, девять, восемь…».
— Напуганные посетители выбегали прямо на мороз, — рассказала 59.ru гособвинитель Наталья Максимова. — Позже мужчина покинул офис банка, но его быстро задержали.
Мужчина ранее не судим, женат, есть дочь, работает инженером. Он полностью признал свою вину.
Он осужден по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры». Суд приговорил мужчину к трем годам условно с испытательным сроком 1,5 года. Если за время испытательного срока мужчина нарушит закон, условное наказание сменится реальным лишением свободы.
В офисе банка сообщили, что не хотели бы комментировать эту ситуацию.
Ранее ложные сообщения о минировании школ, ТЦ и даже зданий муниципалитета прошли волной по крупным городам страны.
9 ноября были эвакуированы пермские торговые центры ЦУМ, «Бизнес-галереи», «Алмаз», «Семья», «Столица», «Кит». Первым местом, откуда вывели посетителей, был ТЦ «Бизнес-галереи».
В Перми также проходила массовая эвакуация из школ, ТЦ и вокзалов. Неизвестные позвонили и сообщили о заложенных взрывных устройствах. Были отменены занятия, задержаны электрички. В середине сентября аналогичные эвакуации проходили в десятках городов страны.
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