Ещё
В Саратове банде «оружейных баронов» не удалось обжаловать приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове банде «оружейных баронов» не удалось обжаловать приговор 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, все пятеро участников преступной группировки были задержаны при попытке незаконно сбыть оружие и боеприпасы в ходе проверочной закупки. В ходе обысков у одного из осужденных обнаружили несколько пистолетов, боеприпасы и различные запчасти к оружию.
Согласно материалам дела, злоумышленники незаконно сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы на территории Саратовской области. Используя свои связи в криминальной среде, члены преступной группировки искали каналы незаконного приобретения и сбыта оружия и боеприпасов. После проверки на платежеспособность, злоумышленники сбывали товар потенциальным покупателям.
Решением суда все фигуранты уголовного дело были признаны виновными. Трое из них были приговорены к 2,5 года лишения свободы, двое остальных — к 4 и 6 годам соответственно. Несмотря на то, что осужденные пытались оспорить приговор, высшая инстанция оставила решение суда без изменений, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Силовики арестовали главного экономиста банковского надзора ЦБ России Прокурор потребовал пожизненный срок для убийцы шведской журналистки Бывшему вице-мэру Уфы предъявили обвинение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью72
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ109
В Москве ожидают новый ураган24
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста50
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение