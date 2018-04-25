В Саратове банде «оружейных баронов» не удалось обжаловать приговор

Напомним, все пятеро участников преступной группировки были задержаны при попытке незаконно сбыть оружие и боеприпасы в ходе проверочной закупки. В ходе обысков у одного из осужденных обнаружили несколько пистолетов, боеприпасы и различные запчасти к оружию.

Согласно материалам дела, злоумышленники незаконно сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы на территории Саратовской области . Используя свои связи в криминальной среде, члены преступной группировки искали каналы незаконного приобретения и сбыта оружия и боеприпасов. После проверки на платежеспособность, злоумышленники сбывали товар потенциальным покупателям.