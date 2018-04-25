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Жительница Адыгеи повторно получила срок за мошенничество с маткапиталом
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Жительница Адыгеи повторно получила срок за мошенничество с маткапиталом 

360tv.ru 1 час назад
Майкопский суд повторно осудил жительницу Адыгеи за мошенничество с материнским капиталом. Женщина обманывала граждан и присваивала себе деньги. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Первый раз мошенницу судили в 2010 году. Тогда ее приговорили к восьми годам лишения свободы. На тот момент обвиняемая воспитывала ребенка, которому не было 14 лет, поэтому ей дали отсрочку. Избежав тюрьмы, злоумышленница успела совершить еще около 50 преступлений, работая в кредитном кооперативе.
Установлено, что женщина вводила граждан в заблуждение, не собиралась предоставлять им деньги по договорам целевого займа в кооперативе. Также она не планировала перечислять продавцам средства материнского капитала. Получив деньги, женщина присвоила их  пресс-служба
горсуда.
Когда клиенты требовали вернуть им деньги, женщина отказывала и ссылалась на финансовые трудности.
Подсудимая не признала свою вину. Она сказала, что многие из потерпевших осознанно становились членами кооператива, внося свой пай в 400 тысяч рублей. Деньги шли на выдачу займов другим участникам. Пайщики за  три-четыре
месяца должны были получить проценты или забрать основную сумму. Финансы маткапитала, которые шли в счет погашения займа, были средствами фирмы. Они уходили, в том числе, и на выплату процентов.
Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение пока не вступило в силу. Подсудимая намерена его обжаловать.
Полиция задержала 36‐летнего мужчину в Крыму, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Его обвиняют в 16 преступлениях.
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