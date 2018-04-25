Жительница Адыгеи повторно получила срок за мошенничество с маткапиталом

Майкопский суд повторно осудил жительницу Адыгеи за мошенничество с материнским капиталом. Женщина обманывала граждан и присваивала себе деньги. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Первый раз мошенницу судили в 2010 году. Тогда ее приговорили к восьми годам лишения свободы. На тот момент обвиняемая воспитывала ребенка, которому не было 14 лет, поэтому ей дали отсрочку. Избежав тюрьмы, злоумышленница успела совершить еще около 50 преступлений, работая в кредитном кооперативе.

Установлено, что женщина вводила граждан в заблуждение, не собиралась предоставлять им деньги по договорам целевого займа в кооперативе. Также она не планировала перечислять продавцам средства материнского капитала. Получив деньги, женщина присвоила их пресс-служба

горсуда.

Когда клиенты требовали вернуть им деньги, женщина отказывала и ссылалась на финансовые трудности.

Подсудимая не признала свою вину. Она сказала, что многие из потерпевших осознанно становились членами кооператива, внося свой пай в 400 тысяч рублей. Деньги шли на выдачу займов другим участникам. Пайщики за три-четыре

месяца должны были получить проценты или забрать основную сумму. Финансы маткапитала, которые шли в счет погашения займа, были средствами фирмы. Они уходили, в том числе, и на выплату процентов.

Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Решение пока не вступило в силу. Подсудимая намерена его обжаловать.