Приезжий выманил у знакомой москвички 1,4 млн руб. на лечение несуществующей болезни

«В службу «02» обратилась девушка. Она сообщила, что ранее познакомилась по интернету с молодым человеком, с которым они стали общаться. Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, неоднократно к ней обращался с просьбой о денежной помощи якобы для лечения его и его родственников. Общий материальный ущерб составил 1,4 млн руб.», — сказали в столичном главке полиции.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его на ул. Подольских Курсантов. Как выяснили правоохранители, на самом деле злоумышленник просто обманывал знакомую, а полученные от нее деньги тратил на свои нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.