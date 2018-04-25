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Приезжий выманил у знакомой москвички 1,4 млн руб. на лечение несуществующей болезни
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Приезжий выманил у знакомой москвички 1,4 млн руб. на лечение несуществующей болезни 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала 31-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве на 1,4 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В службу «02» обратилась девушка. Она сообщила, что ранее познакомилась по интернету с молодым человеком, с которым они стали общаться. Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, неоднократно к ней обращался с просьбой о денежной помощи якобы для лечения его и его родственников. Общий материальный ущерб составил 1,4 млн руб.», — сказали в столичном главке полиции.
Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его на ул. Подольских Курсантов. Как выяснили правоохранители, на самом деле злоумышленник просто обманывал знакомую, а полученные от нее деньги тратил на свои нужды.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.
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