«Хулиганы» избили и ограбили подростков в Санкт‐Петербурге 

Уголовное дело возбудили в отношении членов этнического неформального молодежного движения «Хулиганы», которые ограбили 16‐летних подростков в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Преступники спровоцировали драку вечером 1 апреля в Санкт-Петербурге. Они отобрали у двух подростков смартфон и солнцезащитные очки. Пострадавших с черепно-мозговыми
травмами и сотрясением мозга позже госпитализировали. У одного из них врачи диагностировали перелом носа.
Сотрудники полиции задержали
17-летних
подозреваемых. Проводится расследование.