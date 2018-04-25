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«Хулиганы» избили и ограбили подростков в Санкт‐Петербурге
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«Хулиганы» избили и ограбили подростков в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Уголовное дело возбудили в отношении членов этнического неформального молодежного движения «Хулиганы», которые ограбили 16‐летних подростков в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Преступники спровоцировали драку вечером 1 апреля в  Санкт-Петербурге. Они отобрали у двух подростков смартфон и солнцезащитные очки. Пострадавших с  черепно-мозговыми
травмами и сотрясением мозга позже госпитализировали. У одного из них врачи диагностировали перелом носа.
Сотрудники полиции задержали
17-летних
подозреваемых. Проводится расследование.
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