«Хулиганы» избили и ограбили подростков в Санкт‐Петербурге

Уголовное дело возбудили в отношении членов этнического неформального молодежного движения «Хулиганы», которые ограбили 16‐летних подростков в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Преступники спровоцировали драку вечером 1 апреля в Санкт-Петербурге . Они отобрали у двух подростков смартфон и солнцезащитные очки. Пострадавших с черепно-мозговыми

травмами и сотрясением мозга позже госпитализировали. У одного из них врачи диагностировали перелом носа.

Сотрудники полиции задержали

17-летних

подозреваемых. Проводится расследование.