Ещё
В Самарской области рассекречены 14 террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области рассекречены 14 террористов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
10 из рассекреченных террористов прошли специальное обучение. Об этом на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве сообщил руководитель УФСБ России по Самарской области Владимир Татауров. По его информации, указанные граждане состоят в международных террористических организациях. Все они находятся под контролем ФСБ. В их отношении рассматриваются 7 уголовных дел.
Кроме того, стало известно, что в первом квартале 2018 года за пределы области выдворили 5 человек, подозреваемых в организации бандформирования. Возбуждено 16 уголовных дел за призывы к экстремизму и разжигание вражды. Два человека осуждены за террористическую деятельность. Работу по выявлению и задержанию диверсантов сотрудники УФСБ ведут совместно с полицейскими областного главка и бойцами Росгвардии.
Фото: ТРК «Губерния»
ТРК Губерния: последние новости
Грабитель со стажем напал на жительницу Самары прямо возле ее дома Самарские "черные банкиры" незаконно обналичили 220 млн рублей 26-летний самарец попался на махинациях с документами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью72
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ109
В Москве ожидают новый ураган24
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста50
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение