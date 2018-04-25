В Самарской области рассекречены 14 террористов

10 из рассекреченных террористов прошли специальное обучение. Об этом на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве сообщил руководитель УФСБ России по Самарской области Владимир Татауров. По его информации, указанные граждане состоят в международных террористических организациях. Все они находятся под контролем ФСБ. В их отношении рассматриваются 7 уголовных дел.

Кроме того, стало известно, что в первом квартале 2018 года за пределы области выдворили 5 человек, подозреваемых в организации бандформирования. Возбуждено 16 уголовных дел за призывы к экстремизму и разжигание вражды. Два человека осуждены за террористическую деятельность. Работу по выявлению и задержанию диверсантов сотрудники УФСБ ведут совместно с полицейскими областного главка и бойцами Росгвардии.

Фото: ТРК «Губерния»