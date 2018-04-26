Ещё
ФСБ: 14 жителей Самарской области перешли на сторону террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ: 14 жителей Самарской области перешли на сторону террористов 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
Об этом на заседании антитеррористической комиссии в правительстве Самарской области сообщил начальник УФСБ РФ по Самарской области Владимир Татауров.
С начала года уже возбудили семь уголовных дел террористической направленности, в разработке находятся еще 16 материалов по экстремизму. Шесть человек уже выслушали приговоры (двое за терроризм, четверо за экстремизм).
По данным УФСБ России по Самарской области, на сегодня 14 бывших жителей Самарской области участвуют в международных террористических организациях, 10 из них прошли обучение. Их имена спецслужбам известны, за ними наблюдают, на родине их ждет уголовное преследование.
"Поэтому обстановка требует от органов власти, пресс-служб и правоохранительных структур предельной бдительности и самого тесного взаимодействия, — отметил начальник УФСБ РФ по Самарской области Владимир Татауров. — Наша цель — это выявление и пресечение фактов подготовки терактов на важных объектах и главное — в местах массового скопления людей".
Волга Ньюс: последние новости
Дело о сборе "дани" с самарских детсадов рассмотрит суд Советского района В Самаре задержали женщину, похитившую щенка питбультерьера Сотрудник тольяттинского СИЗО обвиняется в получении взятки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель194
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США53
Глава МЧС ответил Михалкову214
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»115
Назван доход говорившей с Путиным звезды7
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение