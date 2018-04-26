ФСБ: 14 жителей Самарской области перешли на сторону террористов

С начала года уже возбудили семь уголовных дел террористической направленности, в разработке находятся еще 16 материалов по экстремизму. Шесть человек уже выслушали приговоры (двое за терроризм, четверо за экстремизм).

По данным УФСБ России по Самарской области, на сегодня 14 бывших жителей Самарской области участвуют в международных террористических организациях, 10 из них прошли обучение. Их имена спецслужбам известны, за ними наблюдают, на родине их ждет уголовное преследование.

"Поэтому обстановка требует от органов власти, пресс-служб и правоохранительных структур предельной бдительности и самого тесного взаимодействия, — отметил начальник УФСБ РФ по Самарской области Владимир Татауров. — Наша цель — это выявление и пресечение фактов подготовки терактов на важных объектах и главное — в местах массового скопления людей".