Руководителей профсоюза осудили за покушение на мошенничество

Суд в Карелии назначил условное наказание.

Костомукшский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух руководителей профсоюзной организации. Председателя первичной профсоюзной организации «Справедливость» и члена местного комитета профсоюза осудили за покушение на мошенничество.

По информации прокуратуры республики, в ноябре–декабре 2016 года подсудимые под видом профсоюзной деятельности запросили у руководства АО «Карельский окатыш» документы об аттестации рабочих мест с 2010 по 2016 годы. Обвиняемые предложили руководству предприятия прекратить работу по защите прав работников и закрыть первичную профсоюзную организацию в обмен на выплату им 14 миллионов рублей.

Подсудимые имели доступ к списку и персональным данным членов профсоюза. Они изготовили поддельную выписку из протокола собрания первичной организации «Справедливость», внесли ложные сведения о проведении собрания и принятии решения о ликвидации профсоюза.

В надзорном органе пояснили, что для придания законности получения денег председатель профсоюза, являвшийся предпринимателем, изготовил фиктивный договор о поставке на предприятие стройматериалов на сумму 14 миллионов рублей, накладную, счет-фактуру и акт о выполнении договора, на основании которых должен был получить перевод от АО «Карельский окатыш». При передаче документов злоумышленников задержали сотрудники полиции. Довести преступление до конца у них не получилось.

Суд назначил обоим подсудимым условное лишение на 3 года с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.