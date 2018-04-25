Ещё
Руководителей профсоюза осудили за покушение на мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководителей профсоюза осудили за покушение на мошенничество 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Суд в Карелии назначил условное наказание.
Костомукшский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух руководителей профсоюзной организации. Председателя первичной профсоюзной организации «Справедливость» и члена местного комитета профсоюза осудили за покушение на мошенничество.
По информации прокуратуры республики, в ноябре–декабре 2016 года подсудимые под видом профсоюзной деятельности запросили у руководства АО «Карельский окатыш» документы об аттестации рабочих мест с 2010 по 2016 годы. Обвиняемые предложили руководству предприятия прекратить работу по защите прав работников и закрыть первичную профсоюзную организацию в обмен на выплату им 14 миллионов рублей.
Подсудимые имели доступ к списку и персональным данным членов профсоюза. Они изготовили поддельную выписку из протокола собрания первичной организации «Справедливость», внесли ложные сведения о проведении собрания и принятии решения о ликвидации профсоюза.
В надзорном органе пояснили, что для придания законности получения денег председатель профсоюза, являвшийся предпринимателем, изготовил фиктивный договор о поставке на предприятие стройматериалов на сумму 14 миллионов рублей, накладную, счет-фактуру и акт о выполнении договора, на основании которых должен был получить перевод от АО «Карельский окатыш». При передаче документов злоумышленников задержали сотрудники полиции. Довести преступление до конца у них не получилось.
Суд назначил обоим подсудимым условное лишение на 3 года с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Суд дал пожизненно расчленившему журналистку датскому изобретателю Мадсену Первый освобожденный в России смертник снова попал за решетку Серийного вора поймали в столице Карелии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью72
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ109
В Москве ожидают новый ураган24
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста50
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение