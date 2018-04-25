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В Воронежской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере
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В Воронежской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками ОМВД России по Бутурлиновскому району окончено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 48-летнего жителя города Бутурлиновка, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере.
По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый возле мусорной свалки, расположенной на окраине села Дмитриевка, среди травы, обнаружил кусты дикорастущей конопли. Мужчина сорвал обнаруженные растения и, собрав в снопы, поместил на чердак своего жилого дома, где, высушив и измельчив часть из них, стал незаконно хранить для личного потребления без цели сбыта.
В феврале текущего года в ходе проведения обыска с использованием служебной собаки в домовладении злоумышленника стражи порядка обнаружили части растений и измельченную массу, расфасованную в различную тару и спрятанную по всему домовладению. В общей сложности оперативники изъяли около пяти с половиной килограммов марихуаны и более 19 килограммов частей наркотикосодержащих растений рода конопля.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и в содеянном искренне раскаялся.
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