В Самаре полицейский попался на получении взятки в полмиллиона рублей

Согласно материалам дела, в сентября 2017 года подозреваемый получил от местного жителя 500 тысяч рублей в качестве взятки. За указанную сумму правоохранитель подписал отказ в возбуждении уголовного дела. В указанный момент мужчина подозревался в мошенничестве, материалы проверки находились в производстве у сотрудника полиции.

По данным пресс-службы СУ СКР региона, 11 сентября мужчина перевел 499 тысяч рублей на указанный подозреваемым счет в банке. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело. Начальник ГУ МВД по Самарской области назначил проведение служебной проверки. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен с занимаемой должности.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.