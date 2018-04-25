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В Самаре полицейский попался на получении взятки в полмиллиона рублей
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В Самаре полицейский попался на получении взятки в полмиллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно материалам дела, в сентября 2017 года подозреваемый получил от местного жителя 500 тысяч рублей в качестве взятки. За указанную сумму правоохранитель подписал отказ в возбуждении уголовного дела. В указанный момент мужчина подозревался в мошенничестве, материалы проверки находились в производстве у сотрудника полиции.
По данным пресс-службы СУ СКР региона, 11 сентября мужчина перевел 499 тысяч рублей на указанный подозреваемым счет в банке. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело. Начальник ГУ МВД по Самарской области назначил проведение служебной проверки. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен с занимаемой должности.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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