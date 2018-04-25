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Экс-губернатора Брянской области Денина выпустили на свободу по УДО
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Экс-губернатора Брянской области Денина выпустили на свободу по УДО 

РИА Новости 45 минут назад
БРЯНСК, 25 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Брянской области, который в ноябре 2015 года был приговорен к 4 годам колонии за превышение должностных полномочий, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщил РИА Новости источник в силовых службах.
"Да, Денин уже вышел из колонии", — сказал собеседник агентства.
Ранее суды несколько раз отказывали экс-губернатору в УДО. Однако в конце марта прошение было направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что экс-губернатор компенсировал материальный ущерб. В итоге Клинцовский городской суд Брянской области 13 апреля удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Денина. На исполнение решения суда отводилось десять дней.
Денин, находившийся под домашним арестом с мая 2015 года, в ноябре того же года был приговорен к 4 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету региона в размере 21,8 миллиона рублей.
Как установил суд, в декабре 2011 года и январе 2012 года губернатор, действуя из корыстных побуждений, подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка», из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Суд согласился с позицией следствия, что деньги были выделены «в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией „Снежка“ на текущую финансово-хозяйственную деятельность». Как решил суд, данное происшествие локального характера было необоснованно расценено как ЧП регионального масштаба.
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