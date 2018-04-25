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Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
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Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий» 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Следователи возбудили дело в отношении сотрудников красноярского главка ФСИН, избивавших заключенных ИК-43 поселка Октябрьский, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Круг подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК) пока не определен.
«По предварительной версии следствия, в период с 2012 года по 21 апреля 2018 года, более точно дата и время не установлены, находясь в едином помещении камерного типа исправительной колонии №43 расположенной в поселке Октябрьский, неустановленные сотрудники ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применили насилие к осужденным», — говорится в сообщении.
Видеозапись под названием «Зам.нач-ка ГУФСИН по красноярскому краю Шахов. Н. В. 3» появилась на YouTube 21 апреля. На кадрах один из работников колонии в сопровождении коллег ругается матом, оскорбляет заключенных и периодически бьет их. Все это происходит под звуки классической музыки, в том числе под «Полет валькирий» Рихарда Вагнера (примерно в середине ролика).
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