Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»

Следователи возбудили дело в отношении сотрудников красноярского главка ФСИН , избивавших заключенных ИК-43 поселка Октябрьский , сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Круг подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК) пока не определен.

«По предварительной версии следствия, в период с 2012 года по 21 апреля 2018 года, более точно дата и время не установлены, находясь в едином помещении камерного типа исправительной колонии №43 расположенной в поселке Октябрьский, неустановленные сотрудники ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применили насилие к осужденным», — говорится в сообщении.