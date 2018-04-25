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На охоте во Владимирской области ярославец случайно застрелил друга
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На охоте во Владимирской области ярославец случайно застрелил друга 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мужчины долгое время дружили семьями. Один из них приехал на охоту из Переславля-Залесского, второй — из Москвы. 21 апреля они встретились в деревне Крутово. Разместившись, они начали охоту. Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, 23 апреля подозреваемый выстретил в летящую стаю и случайно попал в своего приятеля. Житель Ярославской области сразу же вызвал врачей.
В результате мужчина скончался в машине скорой помощи. Следователи установили, что подозреваемый нарушил технику безопасности на охоте. В отношении него возбудили уголовное дело.
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