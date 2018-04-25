Тарас Будко о курганском косметическом салоне «Лаура»: дело готовим для направления в суд

Кургане расследование уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении руководителей салона красоты «Лаура» выходит на заключительный этап. Об этом на пресс-конференции заявил начальник следственного управления УМВД России по Курганской области Тарас Будко.

— Уголовное дело мы расследуем. В настоящий момент предъявлено обвинение по нему, мы готовим его для направления в суд. Мы заканчиваем следственные действия, заканчиваются последние экспертизы для направления в суд, — ответил Будко на вопрос 45.ru.

Кто является обвиняемым, руководитель не сказал.