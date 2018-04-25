Тарас Будко о курганском косметическом салоне «Лаура»: дело готовим для направления в суд 

В Кургане расследование уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении руководителей салона красоты «Лаура» выходит на заключительный этап. Об этом на пресс-конференции заявил начальник следственного управления УМВД России по Курганской области Тарас Будко.
— Уголовное дело мы расследуем. В настоящий момент предъявлено обвинение по нему, мы готовим его для направления в суд. Мы заканчиваем следственные действия, заканчиваются последние экспертизы для направления в суд, — ответил Будко на вопрос 45.ru.
Кто является обвиняемым, руководитель не сказал.
В 2015 году в правозащитные организации Кургана стали обращаться жительницы города, которые рассказывали о бесплатных процедурах, куда их пригласили по телефону. Во время посещения центра «Лаура» женщин убеждали купить чемодан косметики в кредит. Стоимость одного такого набора была около 60 тысяч рублей. Более сотни клиенток посчитали себя обманутыми и сначала пытались вернуть покупку по-хорошему, а после обращались в суд, прокуратуру, правительство с просьбой наказать руководителей фирмы. Но только в конце года уголовное дело было заведено. Нескольким пострадавшим удалось отстоять свои права в суде после того, как они доказали, что не смогли пользоваться косметикой из-за аллергии.