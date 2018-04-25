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Фигурант дела экс-главы ФСИН Коршунова поменяла показания на очной ставке с ним
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Фигурант дела экс-главы ФСИН Коршунова поменяла показания на очной ставке с ним 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Предпринимательница Мария Дюкова в ходе очной ставки с бывшим замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олегом Коршуновым заявила, что никаких денежных средств ему не передавала. Об этом в ходе пресс-конференции в среду сообщил адвокат Коршунова Александр Линников.
"Когда была очная ставка, я спросил Дюкову, передавала ли она Коршунову деньги, на что та ответила, что денег Коршунову она никаких не передавала, а передавала их только Алексеевой", — сказал адвокат, отметив, что она полностью поменяла свои показания в ходе очной ставки.
"Дюкова пояснила передачу денег Алексеевой тем, что не хотела портить с ней рабочие отношения", — добавил адвокат Сергей Старовойтов, отметив, что дело, которое возбуждено в отношении Коршунова, полностью развалилось. «У следствия уже нет доказательств, они решили закрепиться на обвинении в получении взятки. Что будет с делами, на основании которых избиралась мера пресечения Коршунову уже неясно, дела разваливаются, доказательств там нет», — рассказал Старовойтов.
Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет возбудил шестое уголовное дело в отношении Коршунова, а также его соучастников — бывшего начальника отдела государственного оборонного заказа и бюджетного планирования, заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светланы Алексеевой, а также Анны Рибицкой и предпринимательницы Марины Дюковой. Коршунов и Алексеева подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), Рибицкая — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), Дюкова — ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").
По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали заключить от имени ФСИН России с подконтрольным ей ООО «Энергоресурс» госконтракты по завышенной стоимости, при этом потребовали передать им взятку в размере 10% от цены контракта. В 2016 году Коршунов заключил по результатам проведения электронных аукционов от лица ФСИН России госконтракты на поставку автомобильного топлива на 940 млн рублей, что на 109 млн выше рыночной стоимости топлива. В дальнейшем он обеспечил перечисление части денег на счета ООО «Энергоресурс».
Кроме того, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить госконтракт на поставку сахарного песка. При этом они знали о недостоверности рыночной цены сахара в полученных от Дюковой коммерческих предложениях. В итоге, по данным следствия, были заключены государственные контракты на сумму более 402 млн рублей, что на 50 млн выше рыночной стоимости продукции.
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