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Жительницу Ставрополья уличили в краже меда и ульев
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Жительницу Ставрополья уличили в краже меда и ульев 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Ставропольские полицейские раскрыли кражу 60 килограммов меда и почти 40 ульев. Злоумышленницей оказалась 32-летняя местная жительница, в ее отношении возбуждено уголовное дело.
С заявлением о краже имущества в полицию обратился житель Благодарненского городского округа. Выехавшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в течение месяца в дом трижды проникала молодая женщина и похищала имущество.
В итоге злоумышленница похитила мебель, отопительные приборы, около 60 килограммов меда и 37 ульев для пчел на общую сумму около 200 тысяч рублей. Для вывоза всего этого женщина под предлогом переезда наняла грузоперевозчиков.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой и доставили ее в отдел внутренних дел. 32-летняя местная жительница призналась, что похищенное она продала, а деньги потратила. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу, сообщается на сайте ГУ МВД по по Ставропольскому краю.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкции по этой статье предусматривают штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.
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