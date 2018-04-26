Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Андрея Вдовина

Как уточняется, Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, передает ТАСС

Вдовину заочно предъявили обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ), он объявлен в международный розыск.

Ранее средства массовой информации сообщали, что Вдовин причастен к хищению порядка 13 миллионов долларов, которые были получены банком в виде займов.