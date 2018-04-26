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Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Андрея Вдовина
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Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Андрея Вдовина 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Вдовина, совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка и бывшего совладельца сети продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса», по обвинению в мошенничестве. Такую информацию СМИ сообщил представитель суда.
Как уточняется, Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, передает ТАСС.
Вдовину заочно предъявили обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ), он объявлен в международный розыск.
Ранее средства массовой информации сообщали, что Вдовин причастен к хищению порядка 13 миллионов долларов, которые были получены банком в виде займов.
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