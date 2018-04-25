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В Советске осужден организатор азартных игр
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В Советске осужден организатор азартных игр 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Мировой судья Советского судебного района Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны).
В суде установлено, что осуждённый в целях извлечения дохода в период с октября 2016 по август 2017 года, осознавая, что деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Кировской области запрещена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», фактически организовал и осуществлял незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорных зон.
Вместе с тем, деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Приговор суда не вступил в законную силу. Предварительное расследование по уголовному делу проведено следователями СУ СК России по Кировской области, надзор за расследованием осуществлялся прокуратурой.
Фото (тематическое) — ivanovocat.ru
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