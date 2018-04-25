Участники ОПГ предстанут перед судом

Во Владимирской области передано в суд уголовное дело в отношении организованной группы лиц, участники которой обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, в состав группы входили две цыганские семьи, проживающие на территории Владимирской и Ивановской областей. Между членами семей существовало четкое распределение функций по расфасовке, транспортировке и сбыту героина наркоманам. Координировал деятельность ОПГ 55-летний глава одной из семей.

Помимо героина, члены преступной группы специализировались и на его синтетическом аналоге — карфентаниле.