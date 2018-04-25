Под Волгоградом судят бандитов, пытавшихся вскрыть банкомат бензопилой

Разбойники 23, 24 и 29 лет из Астрахани Дагестана идут под суд за вооруженное нападение в Волгоградской области . В августе прошлого года налетчики пытались похитить банкомат из продуктового магазина в поселке Райгород Светлоярского района.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, бандиты ворвались в магазин и, угрожая обрезами ружей двум девушкам-продавцам, с помощью бензореза из банкомата пытались похитить наличность.

— Благодаря своевременному сигналу, на место прибыли сотрудники ЧОПа, — пояснили в региональной полиции. — Нападавшие после приезда охранников, так и не успели вскрыть банкомат. Через запасной выход они сумели покинуть магазин и скрылись на «ВАЗ-2107», где за рулем находился 21— летний четвертый подельник. После этого продавцы вызвали полицию. Троих подозреваемых в разбойном нападении задержали через несколько дней, а организатору удалось скрыться.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчикам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время преступникам будет вынесен приговор.