Ещё
Под Волгоградом судят бандитов, пытавшихся вскрыть банкомат бензопилой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом судят бандитов, пытавшихся вскрыть банкомат бензопилой 

ria34.ru 27 минут назад
Разбойники 23, 24 и 29 лет из Астрахани и Дагестана идут под суд за вооруженное нападение в Волгоградской области. В августе прошлого года налетчики пытались похитить банкомат из продуктового магазина в поселке Райгород Светлоярского района.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, бандиты ворвались в магазин и, угрожая обрезами ружей двум девушкам-продавцам, с помощью бензореза из банкомата пытались похитить наличность.
— Благодаря своевременному сигналу, на место прибыли сотрудники ЧОПа, — пояснили в региональной полиции. — Нападавшие после приезда охранников, так и не успели вскрыть банкомат. Через запасной выход они сумели покинуть магазин и скрылись на «ВАЗ-2107», где за рулем находился 21— летний четвертый подельник. После этого продавцы вызвали полицию. Троих подозреваемых в разбойном нападении задержали через несколько дней, а организатору удалось скрыться.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчикам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время преступникам будет вынесен приговор.
Кроме того, как отметили в региональном Главке МВД, во время расследования сотрудники полиции выяснили, что в отношении четвертого разыскиваемого ранее было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим. В места аварии он также скрылся. Сейчас розыск мужчины продолжается.
ria34.ru: последние новости
Юрист администрации Камышина получила 4 года тюрьмы и штраф за взятку Экс-главу Ростехнадзора задержали в Волгограде по подозрению во взяточничестве Волгоградский пенсионер расстрелял знакомого, чтобы не отдавать долг:момент убийства попал на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган9
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру384
Минтруд успокоил россиян98
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста31
За С-400 выстроилась очередь47
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение