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В Курске наркоман оставил шприц на месте преступления
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В Курске наркоман оставил шприц на месте преступления 

Курские известия 31 минуту назад
Фото: Курские известия
Полицейские вычислили подозреваемого в краже по результатам экспертизы ДНК  О пропаже кошелька с деньгами и личных вещей в полицию заявили сотрудники строительной фирмы, возводившей дом на Майском бульваре. Утром, переодевшись в вагончике, мужчины приступили к работе, а вечером не досчитались имущества и денег. Стройплощадка оказалась оборудована системой видеонаблюдения и на записях полицейские смогли увидеть постороннего человека. Сразу установить личность подозреваемого не удалось, но при осмотре места происшествия эксперты изъяли шприц со следами крови.
— Выяснилось, что он не мог принадлежать никому из рабочих, и было принято решение о проведении экспертизы ДНК. Оказалось, что биологические следы на шприце совпадают с изъятыми ранее у жителя Тимского района Курской области. Мужчина 1977 года рождения был ранее судим за кражи, а также являлся наркозависимым, — рассказал старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий.
В результате злоумышленника задержали. В отделе полиции рецидивист рассказал, что перед кражей изучал распорядок дня строителей, чтобы свести риск к минимуму и не ожидал разоблачения. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За кражу ему может быть назначено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
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