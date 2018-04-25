В Курске наркоман оставил шприц на месте преступления

Полицейские вычислили подозреваемого в краже по результатам экспертизы ДНК О пропаже кошелька с деньгами и личных вещей в полицию заявили сотрудники строительной фирмы, возводившей дом на Майском бульваре. Утром, переодевшись в вагончике, мужчины приступили к работе, а вечером не досчитались имущества и денег. Стройплощадка оказалась оборудована системой видеонаблюдения и на записях полицейские смогли увидеть постороннего человека. Сразу установить личность подозреваемого не удалось, но при осмотре места происшествия эксперты изъяли шприц со следами крови.

Сергей Ружицкий. — Выяснилось, что он не мог принадлежать никому из рабочих, и было принято решение о проведении экспертизы ДНК. Оказалось, что биологические следы на шприце совпадают с изъятыми ранее у жителя Тимского района Курской области . Мужчина 1977 года рождения был ранее судим за кражи, а также являлся наркозависимым, — рассказал старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску

В результате злоумышленника задержали. В отделе полиции рецидивист рассказал, что перед кражей изучал распорядок дня строителей, чтобы свести риск к минимуму и не ожидал разоблачения. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За кражу ему может быть назначено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.