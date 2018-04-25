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Тело пожилого мужчины обнаружили в парке в Балашихе
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Тело пожилого мужчины обнаружили в парке в Балашихе 

Газета.Ru 1 час назад
Труп 81-летнего мужчины обнаружили в парковой зоне в подмосковной Балашихе, сообщает РИАМО.
"В парковой зоне в Балашихе был найден труп мужчины 1937 года рождения", — сказал дежурный офицер регионального ГУ МВД РФ.
Он добавил, что материалы дела передали в Следственный комитет.
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