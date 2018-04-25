Тело мужчины с пистолетом в руке обнаружено в лесу в Балашихе

В лесу в Балашихе обнаружен труп неизвестного мужчины, проводится проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во вторник, 24 апреля, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что в лесном массиве в Балашихе увидела лежащего мужчину с пистолетом в руке. Прибывшие полицейские обнаружили труп неизвестного гражданина», — сказал собеседник агентства, не уточнив, обнаружены ли на теле какие-либо повреждения.

Тело доставили в морг, устанавливается причина смерти неизвестного. Проводится проверка.