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Банкет для всей семьи. Нижегородец украл из магазина детское питание и элитный алкоголь
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Банкет для всей семьи. Нижегородец украл из магазина детское питание и элитный алкоголь 

Нижегородская правда 47 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comБанкет для всей семьи. Нижегородец украл из магазина детское питание и элитный алкогольЖитель города Павлово обвиняется в краже продуктов из местного супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По материалам следствия, грабитель в ночное время проник в помещение магазина и похитил «продуктовый набор», состоящий из детского питания, замороженных креветок, двух бутылок элитного алкоголя и 15 пачек сигарет.
Павловские полицейские задержали вора. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый.
Возбуждено уголовное дело
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