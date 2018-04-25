Банкет для всей семьи. Нижегородец украл из магазина детское питание и элитный алкоголь

фото pixabay.comБанкет для всей семьи. Нижегородец украл из магазина детское питание и элитный алкогольЖитель города Павлово обвиняется в краже продуктов из местного супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По материалам следствия, грабитель в ночное время проник в помещение магазина и похитил «продуктовый набор», состоящий из детского питания, замороженных креветок, двух бутылок элитного алкоголя и 15 пачек сигарет.

Павловские полицейские задержали вора. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый.

Возбуждено уголовное дело