В Ростовской области подросток убил пенсионера за отказ дать закурить

По данным следствия, 23 апреля 2018 года во дворе многоквартирного дома, расположенного в городе Азове по улице Димитрова, обнаружили тело 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего жителя города Азова.

При допросе он рассказал следователю, что подошёл к мужчине и попросил сигарету, а когда мужчина отказал, нанёс ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Затем подросток обыскал избитого пенсионера и сбежал.

Примечательно, что в 2017 году задержанного уже приговорили за совершение кражи и разбойного нападения к 3 годам лишения свободы условно.

Расследование продолжается.