В Ростовской области подросток убил пенсионера за отказ дать закурить 

СК России по Ростовской области расследует уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ) в отношении 15-летнего жителя города Азова, жестоко избившего пожилого мужчину. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, 23 апреля 2018 года во дворе многоквартирного дома, расположенного в городе Азове по улице Димитрова, обнаружили тело 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего жителя города Азова.
При допросе он рассказал следователю, что подошёл к мужчине и попросил сигарету, а когда мужчина отказал, нанёс ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Затем подросток обыскал избитого пенсионера и сбежал.
Примечательно, что в 2017 году задержанного уже приговорили за совершение кражи и разбойного нападения к 3 годам лишения свободы условно.
Расследование продолжается.