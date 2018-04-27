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Суд продлил до 4 июля домашний арест сообщнице экс-замглавы ФСИН О. Коршунова
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Суд продлил до 4 июля домашний арест сообщнице экс-замглавы ФСИН О. Коршунова 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Басманный суд продлил до 4 июля 2018 г. домашний арест предпринимательнице Марине Дюковой, фигурантке дела бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, продлить М. Дюковой домашний арест до 4 июля», — огласила решение судья Наталья Дударь.
Обвинение настаивало на том, что М. Дюкова может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или иным способом помешать ходу расследования.
Защита не возражала против продления срока ареста.
Ранее суд заменил меру пресечения М. Дюковой с содержания под стражей на домашний арест.
По версии следствия, М. Дюкова, предположительно, является сообщницей О. Коршунова. Как говорится в материалах дела, он в сговоре с директором частной фирмы необоснованно заменил материалы, используемые в производстве обуви для нужд учреждений ФСИН, на более дешевые и не соответствующие техзаданию. О. Коршунов, как сообщали в СК РФ, поручил пошив обуви заключенным из некачественного материала. Изготовленную обувь продавали ФСИН под видом продукции ФГУП «Торговый дом ФСИН». Ущерб составил около 90 млн руб.
Кроме того, обвиняемый, возглавляя контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд, в 2015-2016 гг. организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. По мнению следствия, от действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России понесла ущерб на общую сумму более 160 млн руб.
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