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Суд 27 апреля рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замглавы ФСИН
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Суд 27 апреля рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замглавы ФСИН 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста экс-замглавы ФСИН России Олегу Коршунову, обвиняемого в коррупции, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции его адвокат Сергей Старовойтов.
"Суд 27 апреля рассмотрит вопрос о продлении срока стражи", — сказал он.
Продление ареста, по словам защиты, пройдет в рамках незавершенных расследуемых эпизодах о взятке и мошенничестве с поставкой сахара для нужд колоний.
По словам адвокатов, ранее суд наложил арест на принадлежащие Коршунову квартиру в Жулебино, мотоцикл, коллекцию часов стоимостью около 1 миллиона рублей, загородный дом и катер.
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