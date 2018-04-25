В Юрье оперуполномоченные уголовного розыска сфальсифицировали доказательства по делу

По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» в мае 2017 года получил оперативную информацию о намерении местных жителей выехать в город Киров для приобретения наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия при следовании молодых людей обратно из города Кирова в пгт. Юрья они были задержаны и доставлены в отдел полиции. При проведении личного досмотра наркотики обнаружены при молодых людях не были.

В этот же день сотрудниками полиции проведен досмотр транспортного средства — автомобиля «такси», на котором передвигались молодые люди, где были обнаружены наркотические средства.

«Оперуполномоченный, понимая, что личный досмотр задержанных, а также их автомобиля необходимо было проводить на месте задержания с целью возможного обнаружения наркотиков, а также то, что последующий досмотр автомобиля был проведен в нарушение требований законодательства: в отсутствии понятых, без составления протокола, решил подкинуть обнаруженный наркотик одному из молодых людей с целью искусственного создания доказательства», — сообщили в СУ СКр по Кировской области.

Подозреваемый, осознавая, что наркотические средства незаконно изъяты из автомобиля, предполагая, что они принадлежат задержанным, руководствуясь ложно понятыми интересами службы и, преследуя цель раскрыть совершенное преступление, решил сфальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности и использовать доказательства, полученные с нарушением федерального закона.

При помощи другого оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский», который осознавал незаконность своих действий и намерения коллеги, наркотические средства были подброшены в карман одежды одного из задержанных молодых людей. В дальнейшем в присутствии понятых проведен личный досмотр, наркотик изъят, а также составлен подложный протокол личного досмотра.

Своими преступными действиями подозреваемые существенно нарушили Конституционные права и законные интересы одного из задержанных.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемые свою вину не признали. Обоим избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел собрали достаточную доказательственную базу. После утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора Кировской области, уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Фото — СУ СКР по Кировской области